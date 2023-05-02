Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними правоохоронців, поплічником росіян виявився місцевий безробітний житель Слов’янська. Він збирав розвіддані про дислокацію українських бійців на території міста.
Передусім затриманий шукав місця тимчасового базування і переміщення підрозділів ЗСУ та нацгвардії, котрі задіяні на Бахмутському напрямку.
У разі отримання розвідувальної інформації, російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ.
Втім, співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей.
За даними слідства, зловмисник перебував на зв’язку із “заступником командира комендантського полку народної міліції “ДНР””.
Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників.
Потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж.
За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та “високу посаду”, у разі захоплення міста.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.
Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- Співробітники Служби безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ РФ і надавала російським загарбникам дані про захисників Маріуполя.