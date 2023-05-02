Служба безпеки України викрила чергового поплічника російського агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, поплічником росіян виявився місцевий безробітний житель Слов’янська. Він збирав розвіддані про дислокацію українських бійців на території міста.

Передусім затриманий шукав місця тимчасового базування і переміщення підрозділів ЗСУ та нацгвардії, котрі задіяні на Бахмутському напрямку.

У разі отримання розвідувальної інформації, російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ.

Втім, співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, зловмисник перебував на зв’язку із “заступником командира комендантського полку народної міліції “ДНР””.

Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників.

Потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж.

За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та “високу посаду”, у разі захоплення міста.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.