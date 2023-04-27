Співробітники Служби безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ РФ і надавала російським загарбникам дані про захисників Маріуполя.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зрадницею виявилася очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ РФ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міському районному суді.

Після захоплення південного міста колаборантка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона познайомилась з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь Росії.

Правоохоронці встановили, що наприкінці березня минулого року вона передала російським окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення “Азов” з Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її наводкою росіяни намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Крім того, за даними СБУ, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – “здавала” людей до російських каральних органів.

Проте влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.