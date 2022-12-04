Про це інформує Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями та без опадів. У західних і північних областях на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер південно-східний, поривчастий, часом до штормових поривів. Переважно буде 7-12 м/с, проте у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Приазов’ї швидкість вітру сягатиме 22 метрів за секунду.
Температура вдень у східних областях коливатиметься від 0 до -5° нижче нуля. У західних та більшості південних областей вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. На крайньому півдні та Закарпатті буде +1..+6°C.
На Київщині буде без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вдень буде від 0 до -5°, у Києві – 1-3° морозу.
Уже 7-8 грудня, за словами синоптикині, до України з циклоном прийде потепління та опади.
- За прогнозами синоптиків у суботу, 3 грудня, майже по всій території України збережеться суха погода. Опади очікувалися лише в одному регіоні.