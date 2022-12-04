Сьогодні, 4 грудня, в Україні у більшості областей триматиметься суха та холодна погода, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця

Про це інформує Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями та без опадів. У західних і північних областях на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер південно-східний, поривчастий, часом до штормових поривів. Переважно буде 7-12 м/с, проте у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Приазов’ї швидкість вітру сягатиме 22 метрів за секунду.

Температура вдень у східних областях коливатиметься від 0 до -5° нижче нуля. У західних та більшості південних областей вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. На крайньому півдні та Закарпатті буде +1..+6°C.

На Київщині буде без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вдень буде від 0 до -5°, у Києві – 1-3° морозу.

Уже 7-8 грудня, за словами синоптикині, до України з циклоном прийде потепління та опади.