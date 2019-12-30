Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

У понеділок, 30 грудня, біля церкви Санта-Колома-де-Сентелес в місті проходила традиційна вечірка Фієста дель Піно, під час якої на церкву вішають свіжозрубану сосну. У заході беруть участь так звані галехадори — вони несуть відповідальність за супровід сосни з лісу до місцевої церкви.

Ймовірно, що один з галехадоров скористався мішком, набитим порохом. Відомо, що в результаті вибуху постраждали щоякнайменше 14 осіб. Троє постраждалих у важкому стані були доставлені в лікарню в Барселоні. Ще 11-ьом допомога була надана на місці.

  • У столиці Сомалі — Могадішо стався теракт, в результаті якого щонайменше загинула 61 людина.