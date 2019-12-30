У місті Сантелес (неподалік від Барселони, Іспанія) під час традиційного фестивалю Фієста дель Піно прогримів вибух. Постраждали щонайменше 14 осіб.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

У понеділок, 30 грудня, біля церкви Санта-Колома-де-Сентелес в місті проходила традиційна вечірка Фієста дель Піно, під час якої на церкву вішають свіжозрубану сосну. У заході беруть участь так звані галехадори — вони несуть відповідальність за супровід сосни з лісу до місцевої церкви.

Ймовірно, що один з галехадоров скористався мішком, набитим порохом. Відомо, що в результаті вибуху постраждали щоякнайменше 14 осіб. Троє постраждалих у важкому стані були доставлені в лікарню в Барселоні. Ще 11-ьом допомога була надана на місці.

🇪🇸#ESPAÑA | Catorce personas resultaron heridas, de cuales tres se encuentran en estado de gravedad por una explosión pirotécnica en el campanario de una iglesia, en medio de la celebración de la tradicional Fiesta del Pi de #Centelles, en #Barcelona. pic.twitter.com/LejeNUTx0b — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 30, 2019