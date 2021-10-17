У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі озброєна банда викрала 17 американських християнських місіонерів і членів їхніх сімей, серед яких і діти.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Викрадення сталося, коли місіонери виходили з дитячого будинку.

Уряд США поки не надав ніякої інформації про інцидент.

Озброєні банди роками контролюють найбідніші райони столиці Гаїті. Нещодавно вони почали діяти і в інших частинах Порт-о-Пренса і його околицях, що призвело до значного зростання випадків викрадення людей.

За даними Центру аналізу та досліджень в області прав людини, який базується в Порт-о-Пренсі, за перші три квартали 2021 року було зареєстровано понад 600 викрадень у порівнянні з 231 за аналогічний період минулого року.

Після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні та землетрусу в серпні, в результаті якого загинуло понад 2000 осіб, в Гаїті – найбіднішій країні Північної та Південної Америки – різко зросло насильство.