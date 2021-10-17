Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Викрадення сталося, коли місіонери виходили з дитячого будинку.
Уряд США поки не надав ніякої інформації про інцидент.
Озброєні банди роками контролюють найбідніші райони столиці Гаїті. Нещодавно вони почали діяти і в інших частинах Порт-о-Пренса і його околицях, що призвело до значного зростання випадків викрадення людей.
За даними Центру аналізу та досліджень в області прав людини, який базується в Порт-о-Пренсі, за перші три квартали 2021 року було зареєстровано понад 600 викрадень у порівнянні з 231 за аналогічний період минулого року.
Після вбивства президента Жовенеля Моїза в липні та землетрусу в серпні, в результаті якого загинуло понад 2000 осіб, в Гаїті – найбіднішій країні Північної та Південної Америки – різко зросло насильство.
- Раніше повідомлялося, що колумбійську черницю Глорію Сесилію Нарваес, яка була викрадена бойовиками в Малі, звільнили з полону.