Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, Служба національних парків Танзанії розмістила у своєму акаунті в Twitter нечітку фотографію, на якій видніється кілька осередків вогню.
“Сьогодні вдень на горі Кіліманджаро виникла пожежа. Робота щодо її локалізації триває. Більш детальна інформація буде пізніше”, – йдеться у повідомленні.
Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8
— Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020
Hiini hifadhi ya mlima wetu kilimanjaro inateketea namoto kama mnavyo ona pic.twitter.com/HobKrPzF6B
— Issack Shao (@IssackShao) October 11, 2020
Як пише видання Nation Africa, враховуючи характер рослинності, площа пожежі може вирости, якщо її не стримувати.
На горі Кіліманджаро є 3 вулканічних конуси: Кібо, Мавензі і Шира. Це 4-й за величиною топографічний пік на Землі.
Гора Кіліманджаро знаходиться на висоті майже 6000 метрів над рівнем моря. Щорічно на Кіліманджаро піднімаються близько 50 000 туристів.
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