Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Служба національних парків Танзанії розмістила у своєму акаунті в Twitter нечітку фотографію, на якій видніється кілька осередків вогню.

“Сьогодні вдень на горі Кіліманджаро виникла пожежа. Робота щодо її локалізації триває. Більш детальна інформація буде пізніше”, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання Nation Africa, враховуючи характер рослинності, площа пожежі може вирости, якщо її не стримувати.

На горі Кіліманджаро є 3 вулканічних конуси: Кібо, Мавензі і Шира. Це 4-й за величиною топографічний пік на Землі.

Гора Кіліманджаро знаходиться на висоті майже 6000 метрів над рівнем моря. Щорічно на Кіліманджаро піднімаються близько 50 000 туристів.