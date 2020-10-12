За повідомленням Служби національних парків Танзанії (TANAPA), в неділю вдень на горі Кіліманджаро виникла пожежа, і влада намагалася його локалізувати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Служба національних парків Танзанії розмістила у своєму акаунті в Twitter нечітку фотографію, на якій видніється кілька осередків вогню.

“Сьогодні вдень на горі Кіліманджаро виникла пожежа. Робота щодо її локалізації триває. Більш детальна інформація буде пізніше”, – йдеться у повідомленні.

Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020

Hiini hifadhi ya mlima wetu kilimanjaro inateketea namoto kama mnavyo ona pic.twitter.com/HobKrPzF6B — Issack Shao (@IssackShao) October 11, 2020

Як пише видання Nation Africa, враховуючи характер рослинності, площа пожежі може вирости, якщо її не стримувати.

На горі Кіліманджаро є 3 вулканічних конуси: Кібо, Мавензі і Шира. Це 4-й за величиною топографічний пік на Землі.

Гора Кіліманджаро знаходиться на висоті майже 6000 метрів над рівнем моря. Щорічно на Кіліманджаро піднімаються близько 50 000 туристів.