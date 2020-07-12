Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Азербайджану.

За даними оборонного відомства, територія Азербайджану була обстріляна з артилерійських установок, що спричинило бої на цьому напрямку. Втрати зафіксовані по обидва боки, але детальна інформація про кількість загиблих або поранених не наводиться.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що група азербайджанських солдатів спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

Вірменські військовослужбовці відкрили вогонь і ліквідували кількох бійців з іншого боку. При цьому, про втрати зі свого боку Вірменія не повідомляє.

Нагадаємо, в період з 1988 року по 12 травня 1994 року, між Вірменією і Азербайджаном йшла війна на етнічному грунті за контроль над Нагірним Карабахом. Однак, військові зіткнення між країнами не припинилися і після підписання мирного договору.