На території Дворічанського лісництва на Харківщині почалася масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на житловий сектор села Гороб'ївка, яке межує з лісом.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 2 вересня, на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району Харківської области (за 30 кілометрів від українсько-російського кордону) сталася пожежа.

За даними Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, вогонь охопив близько 400 га лісу і перекинувся на будинки жителів сусіднього населеного пункту.

“2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Гороб’ївка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків. Для евакуації населення залучено автобус”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацполіції, на даний час постраждалих внаслідок пожежі немає. Вирішується питання щодо кваліфікації інциденту і відкриття кримінального провадження.

Наразі до ліквідації вогню залучено 80 рятувальників, 13 одиниць техніки, пожежний потяг, пожежний літак та техніку лісгоспу.