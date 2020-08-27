Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.
Повідомляється, що нелегальні набори для тестування після виготовлення постачалися через підставних фізичних осіб у лікарні.
“Зазначена група осіб, з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману, у супровідних документах на продукцію відзначала інші (легальні) місця її виготовлення”, – повідомили в ДФС.
Згідно з попереднім висновком фахівців держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виробництво виконувалося з грубими порушеннями правил і норм виготовлення.
На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, в результаті чого виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч засобів для тестування на суму майже 12 мільйонів гривень.
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