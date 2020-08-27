Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області за процесуального керівництва прокуратури області виявлено факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

Повідомляється, що нелегальні набори для тестування після виготовлення постачалися через підставних фізичних осіб у лікарні.

“Зазначена група осіб, з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману, у супровідних документах на продукцію відзначала інші (легальні) місця її виготовлення”, – повідомили в ДФС.

Згідно з попереднім висновком фахівців держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виробництво виконувалося з грубими порушеннями правил і норм виготовлення.

На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, в результаті чого виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва близько 400 тисяч засобів для тестування на суму майже 12 мільйонів гривень.