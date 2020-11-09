Сьогодні вранці в Херсонській області в районі села Садово Білозерського району перекинувся рейсовий автобус, загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

За словами начальника відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитра Думанського, 51-річний водій маршрутного автобуса Еталон, рухаючись з села Садово в напрямку села Антонівка, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого з’їхав в кювет і перекинувся.

“В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки у віці 42 і 54 року, 18 травмованих, серед них двоє дітей”, – відзначили в поліції.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У поліції уточнили, що за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.