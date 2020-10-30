30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп та протаранив декілька припаркованих автомобілів.

#Букви розповідають, що відомо про аварію на цей час.

У Патрульній поліції повідомили, що водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося.

Загинуло двоє осіб, ще троє отримали травми.

Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.

Пізніше з’явилася інформація, що водій був тверезим. На відео зафіксували його тестування за допомогою драгера.

Після тестування чоловік зазначив, що напередодні пережив операцію. Це могло спровокувати аварію. Він перебуває у шоковому стані та не може пояснити, що трапилося.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook повідомив, що постраждалих четверо. Їх ушпиталили.

Водій Юрій Н. затриманий. Він повідомив поліції, що втратив свідомість та контроль над керуванням авто. У нього відібрали біологічні зразки для виявлення наркотиків або лікарських засобів в організмі.

Слідчі готуються вручити чоловіку підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Геращенко нагадав, що в правилах дорожнього руху чітко написано, що водій не може керувати транспортним засобом, якщо знаходиться під дією лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції.

За даними ЗМІ, за кермом Land Rover перебував ексчиновник Юрій Назаренко. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. Також Назаренко обіймав посаду Голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

В Офісі генпрокурора зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом масштабної дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286 КК України).

Очевидець розповів #Буквам, що слідчі прибули через 50 хвилин після ДТП. Патрульні намагалися втримати свідків до їх приїзду. Киянин обурений, що поліціянти працювали вкрай не злагоджено.

Зараз місце ДТП виглядає моторошно. Людям зі слабкою психікою краще утриматися від перегляду відео!