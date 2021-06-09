Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.
Повідомляється, що для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення через портал “Дія”.
В Херсонській області для цього визначено шість пунктів. Щеплюватимуть вакциною CoronaVac.
Адреси пунктів:
- КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського”;
- КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних”, поліклініка № 1;
- КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша”, поліклініка № 1;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.
- Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.