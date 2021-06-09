В амбулаторії міста Генічеськ вже двоє жителів окупованого Криму отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення через портал “Дія”.

В Херсонській області для цього визначено шість пунктів. Щеплюватимуть вакциною CoronaVac.

Адреси пунктів:

КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського”;

КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних”, поліклініка № 1;

КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша”, поліклініка № 1;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

З собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.