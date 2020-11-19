На єдиного в світі білого жирафа прикріпили GPS-пристрій. Так рейнджери зможуть відстежувати рух самотнього жирафа-самця в режимі реального часу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У жирафа рідкісне генетичне захворювання, зване лейцизмом, яке викликає втрату пігментації шкіри.

Цей самець останній у своєму роді, тому що в березні браконьєри вбили самку і їхнє семимісячнє дитинча. Їхні трупи були знайдені в заповідній зоні на північному сході Кенії, графство Гарісса, де в даний час живе один жираф-самець.

Пристрій для стеження прикріпили до рогу жирафа. Трекер щогодини відправляє дані про місцезнаходження жирафа, що дозволить рейнджерам “уберегти унікальну тварину від браконьєрів”.

Фото: ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY

Менеджер групи рейнджерів, Мохаммед Ахмеднур, подякував захисникам природи за їхню допомогу в захисті жирафа та інших тварин.

Білих жирафів вперше помітили в Кенії в березні 2016 року, приблизно через два місяці після виявлення в сусідній Танзанії.

Жирафи живуть в більш ніж 15 африканських країнах. Полювання на них під забороною, але це не зупиняє браконьєрів.

За даними Африканського фонду дикої природи (AWF), близько 40% популяції жирафів зникло за останні 30 років, і цього зниження сприяли браконьєрство і торгівля дикими тваринами.

Жирафи були внесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вразливий вид, а їх чисельність у всьому світі становить 68 293 особи.