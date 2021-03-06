У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали пошкодили пам'ятник українському поетові Тарасу Шевченку, відрізавши йому голову.

Про це повідомив у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, опублікувавши відповідні фото.

“У Підпечерах сталася провокація! Під будинком культури відрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку! Очевидно, вандали “приурочили” свої дії до дня народження нашого Кобзаря (9 березня, – ред.)”, – написав Марцінків.

Він закликав правоохоронні органи знайти зловмисників.

Сьогодні в Національній поліції повідомили, що розшукали вандалів.

Ними виявилися двоє 18-річних місцевих мешканців. У поліції зазначили, що вони діяли “з хуліганських мотивів”.

“5 березня зранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади впродовж ночі невідомі особи пошкодили погруддя постаменту Тарасу Шевченку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя українського поета із встановленого постаменту та поставили її біля пам’ятника. Поліцейські оглянули місце події, опитали усіх можливих свідків та в ході проведених слідчих дій встановили та розшукали хуліганів”, – сказано в повідомленні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.