Повідомляє Харківська обласна прокуратура
Молодий чоловік вирішив привласнити гроші своєї співмешканки. У пари були довірливі стосунки, тому він знав, що у дівчини на банківському рахунку є майже 1,2 мільйона гривень, які вона отримала в якості дивідендів від своєї підприємницької діяльності.
Дівчина не приховувала пароль від свого телефону, тому підозрюваний міг в будь-який момент скористатись ним.
У нотатках на телефоні чоловік знайшов пароль до банківського додатка. Після цього здійснив кілька переказів на свій банківський рахунок на загальну суму 1 мільйон гривень.
Щоб дівчина нічого не помітила, він здійснював транзакції на різні суми та в різні періоди часу, а потім видаляв сповіщення з телефону дівчини.
Викрадені кошти він зберігав у своєму криптогаманці і витрачав на покупки у торгово-розважальних центрах.
Однак не зміг продовжувати обкрадати свою кохану, оскільки вона помітила відсутність грошей на своєму рахунку.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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