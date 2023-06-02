Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 26-річному чоловіку за фактом крадіжки в особливо великому розмірі.

Повідомляє Харківська обласна прокуратура

Молодий чоловік вирішив привласнити гроші своєї співмешканки. У пари були довірливі стосунки, тому він знав, що у дівчини на банківському рахунку є майже 1,2 мільйона гривень, які вона отримала в якості дивідендів від своєї підприємницької діяльності.

Дівчина не приховувала пароль від свого телефону, тому підозрюваний міг в будь-який момент скористатись ним.

У нотатках на телефоні чоловік знайшов пароль до банківського додатка. Після цього здійснив кілька переказів на свій банківський рахунок на загальну суму 1 мільйон гривень.

Щоб дівчина нічого не помітила, він здійснював транзакції на різні суми та в різні періоди часу, а потім видаляв сповіщення з телефону дівчини.

Викрадені кошти він зберігав у своєму криптогаманці і витрачав на покупки у торгово-розважальних центрах.

Однак не зміг продовжувати обкрадати свою кохану, оскільки вона помітила відсутність грошей на своєму рахунку.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.