У Херсонській області чоловік з психічним розладом убив поліціянта і поранив медика, які прибули на виклик його матері.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Подія сталася вранці 15 серпня в селі Веселе Новокаховської міської громади. За словами начальника Головного управління Нацполіції області Олександра Прокудіна, близько сьомої ранку на спецлінії “102” та “103” зателефонувала жінка й повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби.

“Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та “швидка допомога”. Однак, коли поліціянт та медпрацівник зайшли на подвір’я, чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції“, – зазначив Прокудін.

Поліціянт від отриманого поранення помер по дорозі у лікарню. Стан медпрацівника наразі задовільний, загрози життю немає.

Зловмисника роззброїли бійці роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. На місці події працює група слідчих.

“Попередня кваліфікація – ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі“, – зазначають в поліції.