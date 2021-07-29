#Букви розповідають, що відомо про злочин.

Зникнення дівчинки

Про зникнення 6-річної Мирослави у селищі Старий Салтів (Харківська область) стало відомо ввечері 28 липня. Згідно з повідомленням главку, мати дівчинки звернулася до поліції з повідомленням про те, що донька самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася.

Того ж вечора розпочалися пошуки — з залученням рятівників, поліціянтів, кінологів і громадськості. В мережі поширили повідомлення про зникнення дівчинки з її прикметами та фото.

За 4,5 години, близько 23:50, дівчинку виявили мертвою. Тіло із забиттям голови та обличчя знайшли в одному з закинутих будинків в тому ж селищі.

Поліція внесла відомості про подію до ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Кого підозрюють у вбивстві?

Поліція заявляє, що оперативно встановила особу зловмисника. Підозрюваним є той самий 13-річний сусідський хлопчик, із яким гуляла 6-річна Мирослава.

“Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. […] Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання до суду щодо дозволу на допит хлопця і поміщення його до приймальника-розподільника для дітей ГУНП в Харківській області”, — йдеться в повідомленні.

Прокуратура області інформує, що клопотання було задоволено — підлітка помістили до приймальника-розподільника для дітей строком на 30 днів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що хлопця звуть Богдан Федь. Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов розповів “Суспільному”, що хлопець зізнався у вбивстві, але його мати в це не вірить.

“Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив. Ну, я не слідчий… Те, що її убили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще”, — сказав Коновалов.

Спливли старі записи на форумах, в яких хлопця звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами.

Про жорстоку поведінку хлопця місцеві мешканці розповідають і тепер. У коментарі місцевому виданню Newsroom сусідка хлопця та загиблої дівчинки Людмила Сидельникова розповіла про побиття її онука:

“Він спілкувався з іншими дітьми, тільки так… Бився, і цеглою бив, і палицями. Онука мого, Богдана, палицею бив. Онук з вулиці прийшов, ліг і лежить. Я питаю: “Що трапилося?”. Він відповідає: “Та з тим дурником краще не грати”. Розповів, що той підбіг ззаду і вдарив палицею — по спині і по голові”.

Місцеві мешканці також розповіли, що в родині підозрюваного у вбивстві відбувалося домашнє насильство (зокрема, з боку того ж підлітка), дорослі мають проблеми з алкоголем.

Мати загиблої дівчинки, Тетяна Третяк, розповіла виданню Newsroom, що родина була проти того, аби донька спілкувалася з Богданом — через різницю у віці та агресивну поведінку хлопця.

За її словами, в день, коли сталося вбивство, дівчинка грала з подружкою, Богдан приєднався до них, траплялися конфлікти.

“Вчора вона прибігла і каже: “Мамо, мене сусід Богдан ображає”. Мирослава сказала, що він штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжок. Я сказала не чіпати його і просто піти, обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде”, — розповідає Тетяна.

Востаннє батьки бачили Мирославу, коли вона виходила з дому до подружки. Незабаром подружка прийшла, аби спитати, чи вийде Мирослава. Тоді й стало відомо, що вона зникла.

Хлопець, за словами батьків вбитої дівчинки, спершу стверджував, що не бачив Мирославу, а згодом повідомив, що вони попрощалися в певному місці та більше він її не бачив.

Ймовірне згвалтування

Деякі місцеві новинні Telegram-канали стверджують, що дівчинка могла бути згвалтована.

“На Старому Салтові знайшли мертвою й зґвалтованою зниклу шестирічну дівчинку. Підозрюють 13-річного покидька, що був з нею”, — пише “Труха“. “За попередньою інформацією, дівчинку було зґвалтовано”, — пише “Харьков 1654“.

Утім, ця інформація ще не була підтверджена правоохоронцями. Прокуратура сповістила, що “під час огляду на тілі та голові малолітньої виявлені численні забої та садна”.

Дідусь загиблої дівчинки Віктор Олексійович повідомив, що спідню білизну дівчинки знайшли окремо від її тіла.

“Під час пошуків люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили”, — сказав він журналістам.

Труп малолітньої дівчинки скерували на судово-медичну експертизу.

Чи буде покараний підліток, якщо його провину буде доведено?

Як сповіщається, підозрюваному хлопцеві наразі 13 років.

Відповідно до чинного законодавства, до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. За вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи віком від 14 до 16 років (вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, згвалтування, хуліганство тощо).

Особи віком 14 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. До них можуть бути застосовані лише примусові заходи виховного характеру (ст. 97 ККУ). Це застереження, передавання під нагляд батькам чи іншим особам, направлення до навчально-виховної установи тощо (ст. 105 ККУ).

Батьків неповнолітнього, який вчинив злочин, можуть притягнути до кримінальної чи адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Відповідальність за це встановлена ст. 184 КУпАП, покарання — штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Якщо буде доведено, що злочин був скоєний внаслідок невиконання батьківських обов‘язків, батьки можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Відповідальність передбачено ст. 166 ККУ, покарання — обмеження чи позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.