В одному із селищ Хмельниччині невідомі особи познущались з корови: тварину прив'язали до трактора і тягнули дорогою, а також зґвалтували її.

Джерело: UAnimals

Інцидент трапився у селищі Антоніни (Хмельницька область). В одній із місцевих груп виклали фотографії корови, яка лежить посеред поля і не може встати. У групі цікавились, чи ніхто не розшукує тварину.

Коли знайшлися власники тварини, виявилося, що вона має численні травми.

“Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати”, — написав син власниці корови.

Згодом у полі знайшли і покинутий трактор.

Опісля корову оглянув лікар і з’ясувалося, що вона ще й зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти.

“Ми в UAnimals приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині і покарати винних”, – мовиться у повідомленні.

В організації наголосили, що вже зв’язались з власниками корови і оплатять її лікування. Окрім цього, UAnimals подасть заяву у поліцію на додачу до заяви, яку вже подали власники тварини.

“Будемо тримати цю жахливу історію в фокусі і напишемо, коли будуть відомі наступні деталі. Сьогодні ми ще раз пересвідчилися, що бувають люди, а бувають нелюди”, – резюмували в організації.