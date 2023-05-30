Джерело: UAnimals
Інцидент трапився у селищі Антоніни (Хмельницька область). В одній із місцевих груп виклали фотографії корови, яка лежить посеред поля і не може встати. У групі цікавились, чи ніхто не розшукує тварину.
Коли знайшлися власники тварини, виявилося, що вона має численні травми.
“Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати”, — написав син власниці корови.
Згодом у полі знайшли і покинутий трактор.
Опісля корову оглянув лікар і з’ясувалося, що вона ще й зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти.
“Ми в UAnimals приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині і покарати винних”, – мовиться у повідомленні.
В організації наголосили, що вже зв’язались з власниками корови і оплатять її лікування. Окрім цього, UAnimals подасть заяву у поліцію на додачу до заяви, яку вже подали власники тварини.
“Будемо тримати цю жахливу історію в фокусі і напишемо, коли будуть відомі наступні деталі. Сьогодні ми ще раз пересвідчилися, що бувають люди, а бувають нелюди”, – резюмували в організації.
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