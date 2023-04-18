Блогери опублікували відео з одеського готелю Nemo Hotel Resort & SPA, де вони гралися й танцювали із двома морськими котиками у кімнаті з видом на море. На іншому кадрі морський котик лежав на ліжку виснажений і з червоними очима.

Про це повідомив зоозахисний рух UAnimals.

Зоозахисники заявили, що блогерам тварин для фотосесій надало керівництво місцевого дельфінарію “Немо”. Вони зазначили, що це є порушенням закону щодо їхнього захисту від жорстокого поводження.

“Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу “Немо” є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації!” — наголосили активісти.

TikTok-блогерка під ніком st_makeeva.family підписала відео, що це, коли “вони з подружкою зняли президентський номер”.

UAnimals подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України. Згідно з нею, заборонено надавати фотопослуги із дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв.

Зоозахисники наголосили, що історія вкотре демонструє, що для дельфінаріїв тварини – лише інструмент заробітку.

TikTok-блогерка опублікувала відеореакцію на хвилю обурення. Вона заявила, що її звинувачують “не зрозуміло у чому”, а в мережі пишуть “повний бред”. За її словами, вона не орендувала тварин, оскільки вони у супроводі тренера гуляють у готелі, а зробити фото або відео з ними можна безоплатно.