Про це повідомив зоозахисний рух UAnimals.
Зоозахисники заявили, що блогерам тварин для фотосесій надало керівництво місцевого дельфінарію “Немо”. Вони зазначили, що це є порушенням закону щодо їхнього захисту від жорстокого поводження.
“Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу “Немо” є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації!” — наголосили активісти.
TikTok-блогерка під ніком st_makeeva.family підписала відео, що це, коли “вони з подружкою зняли президентський номер”.
UAnimals подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України. Згідно з нею, заборонено надавати фотопослуги із дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв.
Зоозахисники наголосили, що історія вкотре демонструє, що для дельфінаріїв тварини – лише інструмент заробітку.
TikTok-блогерка опублікувала відеореакцію на хвилю обурення. Вона заявила, що її звинувачують “не зрозуміло у чому”, а в мережі пишуть “повний бред”. За її словами, вона не орендувала тварин, оскільки вони у супроводі тренера гуляють у готелі, а зробити фото або відео з ними можна безоплатно.
@st_makeeva.family
@Родители с юморком2️⃣ 👿 я надеюсь это скоро все пройдёт
- З приватного будинку у Київській області зоозахисники евакуювали тигра, який жив у господарів без належних умов. Тварину віддали самі власники.