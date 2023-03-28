Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області у Facebook.
За попередніми даними, водій автобуса “Неоплан” сполученням “Варшава – Одеса” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє — діти.
Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих у поліції пообіцяли повідомити пізніше.
На місці події працюють слідчі поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту та співробітники екстрених служб.
- Ввечері 27 березня росіяни розстріляли зі сторони РФ автомобіль, що рухався на території Сумської області. Внаслідок атаки є постраждала.
- Російські війська завдали удару по території Білопілля Сумської області. Внаслідок скидання керованої авіабомби є постраждалий.