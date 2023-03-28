Сьогодні, 28 березня, неподалік від міста Волочиська Хмельницької області перекинувся автобус, у салоні якого були 25 пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області у Facebook.

За попередніми даними, водій автобуса “Неоплан” сполученням “Варшава – Одеса” не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє — діти.

Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих у поліції пообіцяли повідомити пізніше.

На місці події працюють слідчі поліції відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту та співробітники екстрених служб.