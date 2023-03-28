Сумщина: росіяни здійснили авіаудар керованою бомбою по Білопіллю

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
За його словами, ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. Там росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою.
Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.
Як пише Єрмак, постраждала одна людина: “Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста”, — додав голова ОП.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ
- Армія РФ, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.
- Один з іранських дронів, який не вдалось знищити, поцілив по приватному підприємству у Дніпрі.