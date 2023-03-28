Сумщина: росіяни здійснили авіаудар керованою бомбою по Білопіллю

Російські війська завдали удару по території Білопілля Сумської області. Внаслідок скидання керованої авіабомби є постраждалий.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. Там росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою.

Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Як пише Єрмак, постраждала одна людина: “Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста”, — додав голова ОП.