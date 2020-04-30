Увечері в четвер, 30 квітня, в Києві очікується погіршення погоди, зокрема сильного урагану зі грозами.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що на Київ насувається грозовий фронт і оголошений жовтий рівень небезпеки.

“Можливий град. Супроводжувати сильні опади буде поривчастий вітер 18-20 м / с”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується в західних, північних і центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт буде поширюватися по всій території країни. При цьому температура повітря сягатиме 23 градусів тепла.