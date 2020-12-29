Правоохоронці затримали депутата місцевої ради одного з сіл Київської області, який намагався найняти кілера для фізичної ліквідації двох опонентів.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України.

Так, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про чоловіка, який підшукував людину на роль виконавця замовного вбивства двох осіб.

Замовник злочину – 34-річний житель одного із сіл Броварського району Київської області, депутат 8-го скликання селищної ради.

“Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки, – 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села”, – уточнили в поліції.

Правоохоронці спрацювали на випередження, організувавши зустріч замовника нібито з кілером, під час якої зловмисник передав фото жертв.

За вбивство першої жертви він пообіцяв 6000 доларів США і передав завдаток – 300 доларів.

За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування правоохоронці затримали замовника. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.