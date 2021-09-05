На цукровому заводі в селищі Гребінки (Київська область) стався вибух. П'ять осіб постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За попередньою інформацією, паровий вибух стався близько 16-ї години через несправність одного з котлів.

“Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського районного управління поліції”, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що серед постраждалих 5 людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.

“Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий”, — зазначили в МВС.