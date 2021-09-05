Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
За попередньою інформацією, паровий вибух стався близько 16-ї години через несправність одного з котлів.
“Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського районного управління поліції”, — йдеться в повідомленні.
Відомо, що серед постраждалих 5 людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.
“Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий”, — зазначили в МВС.
- Раніше внаслідок серії вибухів, зумовлених пожежею на складі у військовій частині на півдні Казахстану, чотири військовослужбовці загинули і понад 60 осіб отримали поранення.