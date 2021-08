Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва, невідомо, що стало причиною пожежі, яка спалахнула в четвер на об’єкті в Жамбилська області, де зберігалися інженерні вибухові речовини.

Він додав, що солдати загинули, намагаючись загасити пожежу, внаслідок якого сталася серія з десяти вибухів.

Єрмекбаєв також зазначив, що вибухові речовини, які там зберігалися, надійшли з об’єкта в місті Арись після аналогічної події 2019 року, в результаті якої загинули теж чотири людини.

Через інцидент влада евакуювала сотні людей із сусіднього району і закрила головну дорогу, що зв’язує область з найбільшим містом Алмати.

❗🇰🇿 In Kazakhstan, an explosion occurred in a military unit – the Ministry of Defense of the Republic.

An explosion in Kazakhstan's Taraz occurred due to a fire near one of the warehouses in a military unit, the Ministry of Defense of the republic reports. pic.twitter.com/ay1TNvD2gc

— The RAGEX (@theragex) August 26, 2021