Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із “зеленою хвилею” руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, “впіймавши” на кожному світлофорі зелене світло. І це не вигадка водіїв”, – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що перевірити маршрути із “зеленою хвилею” просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину.

“Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12 % і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18 %. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15 %”, – наголосив мер столиці.

З переліком маршрутів “зеленої хвилі” можна ознайомитися за посиланням.

. Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, “впіймавши” на кожному світлофорі зелене світло.

І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину. Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%. З переліком маршрутів “зеленої хвилі” можна ознайомитися за посиланням http://kiev.klichko.org/news/?id=3808 Опубликовано Кличко – мер Пятница, 31 января 2020 г.