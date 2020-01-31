Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із “зеленою хвилею” руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, “впіймавши” на кожному світлофорі зелене світло. І це не вигадка водіїв”, – йдеться в повідомленні.
Кличко зазначив, що перевірити маршрути із “зеленою хвилею” просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину.
“Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12 % і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18 %. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15 %”, – наголосив мер столиці.
З переліком маршрутів “зеленої хвилі” можна ознайомитися за посиланням.
Друзі! А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху?
Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, “впіймавши” на кожному світлофорі зелене світло.
І це не вигадка водіїв. Перевірити просто. Головне – дотримуватися швидкісного режиму руху 40-50 кілометрів на годину.
Як не дивно, це збільшить вашу середню швидкість пересування містом, зменшить витрати пального на 10-12% і покращить екологічний стан довкілля. Адже при такому трафіку шкідливі викиди зменшуються на 13-18%. А кількість ДТП, за підрахунками спеціалістів, скорочується на 10-15%.
З переліком маршрутів “зеленої хвилі” можна ознайомитися за посиланням http://kiev.klichko.org/news/?id=3808
Опубликовано Кличко – мер Пятница, 31 января 2020 г.
- 29 грудня мер Києва Віталій Кличко на квадроциклі і в костюмі Діда Мороза відкрив оновлений Шулявський міст.