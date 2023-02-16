Про це сповіщає CNN.

Повернення спиць є одним із найперших ознак того, що Сатурн вступає в новий сезон, коли він наближається до осіннього рівнодення Північної кулі, яке, як очікується, відбудеться 6 травня 2025 року, вперше за приблизно 15 років.

Зазначено, що дослідники вперше виявили “спиці” завдяки двом зондам “Вояджер”, які пролетіли повз Сатурн у 1980-х роках. Hubble продовжить спостереження за спицями, які, ймовірно, стануть більш помітними напередодні рівнодення.

Згідно з інформацією NASA, можливою причиною появи “спиць” є змінне магнітне поле планети. Магнітні поля планет взаємодіють із сонячним вітром, створюючи електрично заряджене середовище. На Землі, коли ці заряджені частинки потрапляють в атмосферу, це видно в північній півкулі як полярне сяйво.

“Незважаючи на роки чудових спостережень місії “Cassini”, точний початок і тривалість сезону “спиць” все ще непередбачувані, схожі на прогнозування першого шторму під час періоду ураганів”, – сказала Емі Саймон, старша пані планетолог NASA.

За даними NASA, “спиці” видно лише навколо рівнодення Сатурна, коли кільця планети нахилені до сонця. Маркування можуть виглядати як яскраві плями світла або чорні, залежно від точки огляду приладу. Цілком можливо, що на інших планетах із кільцями відбуваються подібні події, хоча досі вони спостерігалися лише на Сатурні. “Це захоплюючий магічний трюк природи, який ми бачимо лише на Сатурні – принаймні зараз”, – сказала Саймон.