Про це повідомляє агентство Reuters.
Міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс сказав, що всі четверо вважалися зниклими без вести з учорашнього дня.
Пожежа, що роздувається сильними вітрами, торкнувся щонайменше 10 громад на площі 50 квадратних кілометрів в передгір’ях гірського хребта Троодос, в районі соснового лісу.
“Це найстрашніший лісова пожежа в історії Кіпру”, – заявив кіпрському телеканалу Omega TV директор департаменту лісового господарства Хараламбос Олександру.
Фото: AP
Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, заявила, що на допомогу в гасінні з Греції вилетіли пожежні літаки. Також допомога очікується з Італії.
Також для оцінки збитку активували супутник дистанційного зондування навколишнього середовища Copernicus.
Причина пожежі, що почалася близько опівдні в суботу, наразі не з’ясована. Але на Кіпрі фіксуються високі температури, до того ж в останні дні температура перевищує 40°C.
- Лісова пожежа, що почалася після трьох днів рекордної спеки, знищила більшу частину невеликого західного канадського містечка Літтон.