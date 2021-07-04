На Кіпрі через масштабні лісові пожежі вже загинули чотири людини. Жертви, імовірно громадяни Єгипту, були знайдені недалеко від міст Лімасол і Ларнака.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс сказав, що всі четверо вважалися зниклими без вести з учорашнього дня.

Пожежа, що роздувається сильними вітрами, торкнувся щонайменше 10 громад на площі 50 квадратних кілометрів в передгір’ях гірського хребта Троодос, в районі соснового лісу.

“Це найстрашніший лісова пожежа в історії Кіпру”, – заявив кіпрському телеканалу Omega TV директор департаменту лісового господарства Хараламбос Олександру.

Фото: AP

Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, заявила, що на допомогу в гасінні з Греції вилетіли пожежні літаки. Також допомога очікується з Італії.

Також для оцінки збитку активували супутник дистанційного зондування навколишнього середовища Copernicus.

Причина пожежі, що почалася близько опівдні в суботу, наразі не з’ясована. Але на Кіпрі фіксуються високі температури, до того ж в останні дні температура перевищує 40°C.