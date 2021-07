Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Понад 1000 осіб в Літтоні та його околицях в центральній частині Британської Колумбії були евакуйовані після того, як пожежа, що швидко поширювалася, охопила громаду, заставши жителів зненацька.

Як повідомив журналістам прем’єр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган, причина пожежі з’ясовується.

Зазначається, що деякі жителі пропали безвісти, а більшість будинків і споруд зруйновані.

“Місто отримало структурні пошкодження, згоріло 90% села, в тому числі центр міста”, – повідомив Бред Віс, член парламенту від каньйону Міссион-Матскі-Фрейзер.

Він додав, що пожежа також завдала значної шкоди гідроелектростанціям Британської Колумбії і автомагістралям, обмеживши під’їзд до Літтона по дорозі.

Крім того, за останні 24 години в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі, що змусило владу видати нові накази про евакуацію, що торкнулися близько 700 осіб в регіоні Карибу Британської Колумбії.

Here’s video of people escaping Lytton as fire rips through the village, posted by 2 Rivers Remix Society. The destruction and tragedy are unfathomable. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/OEPl4jRXsr

— Jess Balzer (@jessicajbalzer) July 1, 2021