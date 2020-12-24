Китайське сейсмологічне управління зафіксувало падіння схожого на метеорит об'єкта в західній провінції Цинхай в Китаї.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Поштовх зафіксували в районі міста Юйшу на території Юйшу-Тибетського автономного округу в 07:25 за пекінським часом (по 1:25 київським часом).

На опублікованому відео видно, що після того, як здалеку пролунав гучний шум, по небу раптово пролетів вогненна куля, темне небо освітилося, як вдень. Після того, як метеорит зник, знову стало темно.

У місті проживає приблизно 416 тис. осіб. Про постраждалих даних поки немає.