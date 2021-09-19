Куба почала вакцинувати від COVID-19 дітей у віці від 2 років. Це перша країна в світі, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє CNN.

Хоча щеплення від коронавірусу не є обов’язковим, все більше батьків з дітьми можна побачити в центрах вакцинації. Дітей щеплюють кубинської вакциною Soberana.

Дітям робитимуть три щеплення, як і дорослим.

З появою на острівній державі штаму Delta захворюваність серед дітей різко зросла.

Міністр охорони здоров’я Куби Хосе Портал Міранда стурбований зростанням випадків зараження особливо серед дітей.

“Багато новонароджених госпіталізовані у важкому або критичному стані”, – сказав він.

Згідно з офіційною статистикою, за час пандемії не менше 117 500 неповнолітніх заразилися коронавірусом. Проте уряд не повідомляє, скільки дітей померло на Кубі під час пандемії.

Різке зростання кількості нових випадків захворювання змусило кубинських чиновників відмовитися від планів щодо початку освітнього процесу у школах. Оскільки домашній доступ в Інтернет залишається для більшості кубинців розкішшю, діти дивляться освітній канал по телевізору.