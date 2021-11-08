Вчора вдень, 7 листопада, окупанти обстріляли територію поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області, у результаті чого пошкодили газогін високого тиску.

Про це повідомило АТ “Луганськгаз”.

Був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.

“Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі”, – йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз обстежують газопровід і встановлюють ступінь його пошкодження.