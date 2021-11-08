Про це повідомило АТ “Луганськгаз”.
Був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів.
“Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі”, – йдеться в повідомленні.
Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.
Зараз обстежують газопровід і встановлюють ступінь його пошкодження.
- Впродовж минулої доби, 7 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню і 4 рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення.