Російська армія продовжує зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема стало відомо, що біля Сватового (Луганська область) поранення отримав російський генерал-майор Олег Цоков.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Як наголосили у Генштабі, внаслідок вогневого ураження у районі населеного пункту Сватове поранення отримав командир 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майор Цоков.

Згідно з даними 20 вересня Цокова було евакуйовано з зони бойових дій.

Загалом же, за інформацією Генштабу, у період 19-20 вересня до шпиталю у Ростові-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських армійців. На даний час тривають підготовчі заходи для перевезення до шпиталю ще 200 тіл окупантів.

ДОВІДКА: Олег Цоков народився 23 вересня 1971 року. За період навчання змінив 11 шкіл, закінчив Ташкентське вище загальновійськове командне училище та військову академію ім. Фрунзе.

Брав участь у перші та другій чеченських війнах.

Командиром 144 гвардійської мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ, яка базується у Смоленську, став у серпні 2022 року.

Має нагороди за участь у “військовій операції” у Сирії та за “повернення Криму”.