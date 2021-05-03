Про це повідомили патрульна поліція та головне управління Держслужби з надзвичайних ситуації Львівської області.

Близько 19:30 в селі Гайок (Кам’янка-Бузький район Львівської області) стався обвал мосту через річку Західний Буг, розташований на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк.

“Внаслідок обвалу постраждалих немає”, — запевнили в ДСНС.

Обвал_мосту_село_Гайок

Фото: ГУ ДСНС Львівської області / Facebook

Обвал_мосту_село_Гайок

Фото: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич / Facebook

Обвал_мосту_село_Гайок

Фото: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич / Facebook

Патрульна поліція сповістила, що ділянка автодороги є непроїзною. Поліціянтами організовано об’їзд за такої схемою: від міста Кам’янко-Бузька дорогою Т 14-25 до міста Жовква, далі — дорогою Р-15 до міста Червоноград, звідти дорогою Т 14-10 до міста Радехів. У зворотньому напрямку діє та сама схема руху.

“Великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ-Чоп”, — попередили у патрульній поліції.

Речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш у коментарі місцевому виданню ZAXID.NET повідомила, що цей об’єкт був внесений у план ремонту на поточний рік, оскільки перебував в аварійному стані.

Останнім часом проїзд мостом був обмежений для великогабаритного транспорту, однак, за словами Богуш, знак, який інформував про обмеження, неодноразово викрадали.

Напередодні обвалу в соцмережах поширювали фотографії мосту, на яких можна побачити велику тріщину і незадовільний стан споруди.

Фото: Василь Поплавський / Facebook

Фото: Василь Поплавський / Facebook

Фото: Василь Поплавський / Facebook