Про це повідомили патрульна поліція та головне управління Держслужби з надзвичайних ситуації Львівської області.

Близько 19:30 в селі Гайок (Кам’янка-Бузький район Львівської області) стався обвал мосту через річку Західний Буг, розташований на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк.

Патрульна поліція сповістила, що ділянка автодороги є непроїзною. Поліціянтами організовано об’їзд за такої схемою: від міста Кам’янко-Бузька дорогою Т 14-25 до міста Жовква, далі — дорогою Р-15 до міста Червоноград, звідти дорогою Т 14-10 до міста Радехів. У зворотньому напрямку діє та сама схема руху.

Речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш у коментарі місцевому виданню ZAXID.NET повідомила, що цей об’єкт був внесений у план ремонту на поточний рік, оскільки перебував в аварійному стані.

Останнім часом проїзд мостом був обмежений для великогабаритного транспорту, однак, за словами Богуш, знак, який інформував про обмеження, неодноразово викрадали.