Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрія Васька, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.

“Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”, – додає Андрій Васько.

Пацієнтка – мешканка Львова, перебувала на амбулаторному лікуванні.

 

 

 