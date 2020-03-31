У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, як вона повернулась із Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрія Васька, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.

“Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”, – додає Андрій Васько.

Пацієнтка – мешканка Львова, перебувала на амбулаторному лікуванні.