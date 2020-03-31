Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрія Васька, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест – негативні.
“Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині”, – додає Андрій Васько.
Пацієнтка – мешканка Львова, перебувала на амбулаторному лікуванні.
- В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- В Олександрівській клінічній лікарні Києва в украй важкому стані перебувають два пацієнта з COVID-19.