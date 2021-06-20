Про це повідомляє видання Times of Malta.
“Мої любі дружина й діти, мені так сумно, що я більше не можу продовжувати життя. Коли ти прочитаєш цього листа, я буду вже мертвий, і ти більше мене не побачиш. Я багато робив для тебе, коли був молодий, але тепер я старий і бідний, тому ти покинула мене, і я вирішив померти. Можливо, для мене є інше життя. Можливо, я буду там щасливий. Можливо, я буду в оточенні таких же бідних людей, як і я сам. Я люблю тебе. Прощавай”, – йдеться в тексті листа.
Копію сторінки із завданням стали поширювати в соціальних мережах; після цього екзаменаційна комісія (MATSEC) перепросила за “невдалий вибір тексту” і запевнила, що виконання завдання не вплине на підсумкову оцінку.
“У MATSEC є система рецензування, щоб уникати подібних ситуацій, але, на жаль, можуть статися помилки, включаючи невдалий вибір тексту”, – йдеться у відповіді комісії.
- Раніше повідомлялося, що іспити з української мови, у тому числі й для державних службовців, тепер будуть проводитися за новим українським правописом від 2019 року.