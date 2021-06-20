Про це повідомляє видання Times of Malta.

“Мої любі дружина й діти, мені так сумно, що я більше не можу продовжувати життя. Коли ти прочитаєш цього листа, я буду вже мертвий, і ти більше мене не побачиш. Я багато робив для тебе, коли був молодий, але тепер я старий і бідний, тому ти покинула мене, і я вирішив померти. Можливо, для мене є інше життя. Можливо, я буду там щасливий. Можливо, я буду в оточенні таких же бідних людей, як і я сам. Я люблю тебе. Прощавай”, – йдеться в тексті листа.