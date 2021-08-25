Острівна держава Маврикій в Індійському океані вирішила відмовитися від марок з написом "Британська територія в Індійському океані" на території архіпелагу Чагос. Тепер там можна використовувати тільки марки Маврикія.

Про це повідомляє ВВС.

Таке рішення підтримали у Всесвітньому поштовому союзі (The Universal Postal Union). Попри це, у Великій Британії відповіли, що мають право володіння островами архіпелагу Чагос.

Серед їх аргументів той факт, що на острові Дієго-Гарсія розташована військово-повітряна база США, а більшість населення – британські та американські військовослужбовці із відповідним підданством.

Архіпелаг Чагос – це 7 атолів та понад 60 островів.

В ООН відповіли, що розглядають архіпелаг, як частину Маврикія. У 2019 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо того, що Велика Британія повинна повернути архіпелаг Чаос. Рішення підтримали в Генеральній асамблеї ООН, а шість представників проголосували “проти”. Серед них – Велика Британія та США.

Тоді у Великій Британії відповіли, що не визнають претензію Маврикія на архіпелаг і не збираються віддавати їм ці території. Британії дали час на те, аби уряд передав острови. Коли термін минув – очільник уряду Маврикія Правінд Джангот заявив, що Велика Британія – “незаконний колоніальний окупант”.