Про це повідомляє ВВС.
Таке рішення підтримали у Всесвітньому поштовому союзі (The Universal Postal Union). Попри це, у Великій Британії відповіли, що мають право володіння островами архіпелагу Чагос.
Серед їх аргументів той факт, що на острові Дієго-Гарсія розташована військово-повітряна база США, а більшість населення – британські та американські військовослужбовці із відповідним підданством.
Архіпелаг Чагос – це 7 атолів та понад 60 островів.
В ООН відповіли, що розглядають архіпелаг, як частину Маврикія. У 2019 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо того, що Велика Британія повинна повернути архіпелаг Чаос. Рішення підтримали в Генеральній асамблеї ООН, а шість представників проголосували “проти”. Серед них – Велика Британія та США.
Тоді у Великій Британії відповіли, що не визнають претензію Маврикія на архіпелаг і не збираються віддавати їм ці території. Британії дали час на те, аби уряд передав острови. Коли термін минув – очільник уряду Маврикія Правінд Джангот заявив, що Велика Британія – “незаконний колоніальний окупант”.
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