Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме подвоїти військову підтримку Києва та створити нову хартію НАТО, аби забезпечити тривалий мир для України.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, Ріші Сунак закликатиме світових лідерів забезпечити “тривалий мир” для України шляхом створення нового статуту НАТО, щоб допомогти Києву захищати себе “знову і знову”, якщо Росія у майбутньому знову оголошуватиме війну.

Очікується також, що Сунак, щойно прийнявши президента України Володимира Зеленського у Великій Британії минулого тижня, закликатиме країни “подвоїти нашу військову підтримку” та попередить, що на карту поставлено “безпеку та суверенітет кожної нації”.

Наближення річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну британський прем’єр відзначить відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки та закликавши колег-прем’єрів “не втрачати нерви” підтримуючи санкції та надаючи військове спорядження.

Хоча Сунак використовуватиме кулуари конференції з безпеки, щоб поговорити з лідерами ЄС про неминучий прорив у торгових домовленостях у Північній Ірландії після Brexit, його головною метою буде збереження єдності Заходу проти Росії.

“Зараз настав момент подвоїти нашу військову підтримку. Коли Путін почав цю війну, він ставив на те, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку, що ми втратимо нерви. Але ми довели, що він неправий тоді, і ми доведемо, що він неправий зараз”, – очікується, що такі слова скаже Сунак.

Наполягаючи на новому статуті НАТО для захисту України від майбутньої російської агресії, він, як очікується, скаже: “Ми повинні продемонструвати, що ми залишатимемося на їхньому боці, бажаючи і здатні допомагати їм захищати свою країну знову і знову”.