На родовищі нафти Великий Бурган на півдні Кувейту сталася пожежа, постраждали як мінімум дві людини, які працювали на об'єкті.

Про це повідомляє кувейтське інформаційне агентство KUNA.

“Пожежа спалахнула на родовищі, вогонь був швидко узятий під контроль, поранення отримали двоє робітників, але на видобутку це не відбилося”, – йдеться в повідомленні.

Великий Бурган є найбільшим родовищем нафти у світі, там зосереджено понад 5% всіх розвіданих видобутих запасів енергоресурсу у світі й 75% нафтових запасів Кувейту.

Про стан постраждалих достеменно нічого не відомо, але повідомляється, що загрози для життя немає.