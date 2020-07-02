На одній з баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння.

Про це повідомила пресслужба селищної ради Кирилівки.

“Відпочиваючі на б/в “Дніпровські зорі” стали масово скаржитись на погіршення стану здоров’я ввечері 1 липня, після прийому їжі. У людей спостерігається пронос, блювота, підвищення температури”, – йдеться в повідомленні.

Наразі бригади швидкої допомоги вивозять відпочиваючих із поганим станом здоров’я до інфекційного відділення Якимівцької центральної районної лікарні.

Усі постраждалі пов’язують свій стан із прийомом їжі чи купанням у бассейні. Однак, не дивлячись на це, кирилівські медики усім, хто скаржиться на підвищення температури і знаходиться на території бази відпочинку “Дніпровські зорі” зроблять посіви на коронавірусну інфекцію.

“Ми підозрюємо харчове отруєння, проте, за наказом МОЗ ми зобов’язані зробити посіви на COVID-19 усім тим у кого спостерігається підвищення температури”, — зазначила директорка КНП “Амбулаторія загальної практики сімейної медицини” Ірина Мохур.

Більш докладні висновки будуть зроблені після лабораторного дослідження біоматеріалу постраждалих та харчоблоку бази відпочинку.

Слід зазначити, що на сьогодні у Кирилівці з початку епідемії коронавірусу COVID-19 не було зафіксовано жодного випадку захворювання. Зараз у населених пунктах Кирилівської ОТГ немає жодного жителя, який би знаходився на самоїзоляції.