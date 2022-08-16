Про це повідомляє видання “Новая Газета. Європа” з посиланням на брата загиблої Романа Сулейманова та деякі Telegram-канали.
Зокрема про загибель Сулейманової повідомили у незареєстрованій в РФ партії “Другая Россия”, учасницею якої була загибла.
Тут зауважили, що Сулейманова прибула на Донбас у якості “волонтера та журналіста”. Під час робочої поїздки вона, разом з водієм, підірвались на міні. Лікарям врятувати Сулейманову не вдалось.
Смерть Сулейманової підтвердив і її брат Роман. Він додав, що йому не потрібні співчуття, а потрібна помста.
У Telegram-каналі “WarGonzo” повідомили, що Сулейманова була “починаючим воєнкором”. На окупованій частині Донеччини вона хотіла займатись гуманітарною допомогою.
З Telegram-каналу самої Земфіри Сулейманової відомо, що на Донбас вона потрапила 6 серпня.
Вона розповіла, що хотіла б частіше опинятись у подібних районах, однак для цього потрібно більше коштів та гуманітарна допомога. Тому закликала “активно донадити на благе діло”.
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