На тимчасово окупованій частині Донецької області загинула пропагандистка Земфіра Сулейманова. Авто, у якому вона знаходилась, підірвалось на міні.

Про це повідомляє видання “Новая Газета. Європа” з посиланням на брата загиблої Романа Сулейманова та деякі Telegram-канали.

Зокрема про загибель Сулейманової повідомили у незареєстрованій в РФ партії “Другая Россия”, учасницею якої була загибла.

Тут зауважили, що Сулейманова прибула на Донбас у якості “волонтера та журналіста”. Під час робочої поїздки вона, разом з водієм, підірвались на міні. Лікарям врятувати Сулейманову не вдалось.

Смерть Сулейманової підтвердив і її брат Роман. Він додав, що йому не потрібні співчуття, а потрібна помста.

У Telegram-каналі “WarGonzo” повідомили, що Сулейманова була “починаючим воєнкором”. На окупованій частині Донеччини вона хотіла займатись гуманітарною допомогою.

З Telegram-каналу самої Земфіри Сулейманової відомо, що на Донбас вона потрапила 6 серпня.

Вона розповіла, що хотіла б частіше опинятись у подібних районах, однак для цього потрібно більше коштів та гуманітарна допомога. Тому закликала “активно донадити на благе діло”.