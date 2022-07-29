Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, на даний час найбільша загроза у Луганській області – це відсутність води.
“Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. Орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій” – повідомив Гайдай.
Очільник Луганщини наголосив, що вже є випадки отруєнь після вживання води з цих свердловин.
Він також додав, що до тимчасово окупованого Сєвєродонецька вже прибили лікарі з Росії. У медзакладах вони перебувають виключно у захисних костюмах.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Рубіжному росіяни вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання місцевих мешканців. Наразі вилучено рештки 10 жителів міста.