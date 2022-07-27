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В окупованому Рубіжному росіяни вперше почали упорядковувати поховання – вилучили рештки 10 жителів міста

У тимчасово окупованому Рубіжному росіяни вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання місцевих мешканців. Наразі вилучено рештки 10 жителів міста.

Середа, 27 липня 2022, 10:57
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, росіяни не можуть навести ладу в окупованих ними населених пунктах. Рубіжне повністю було захоплене понад 2,5 місяця тому, а центральна та північна частини – майже чотири місяці.

У місті відсутні комунікації, попри гучні заяви окупаційної “влади” швидко все налагодити. Такі ж обіцянки лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька.

Окупанти не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У такий спосіб, кожний квартал перетворюється на стихійне звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст.

Гайдай наголосив, що росіяни навіть не змогли перепоховати вбитих цивільних Луганської області. Зараз сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Офіційно встановлених жертв російського вторгнення понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів: “А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої”, — написав голова ОВА.

Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Гайдай зауважив, коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані й поховані за звичаями гідного прощання, а окупаційна “влада” не в змозі цього зробити.

Теги: вбивства цивільних, війна, окупація, поховання, російська агресія, російсько-українська війна, Рубіжне, Сергій Гайдай

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