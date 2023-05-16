Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк зазначив, що РФ примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, зокрема й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.

Про це передає пресслужба ГУР МОУ.

Нині мовиться про осіб, які або свідомо працювали на агресора, або були змушені це робити.

Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами”, — заявив Черняк.

Представник воєнної розвідки пояснив, що так звану “евакуацію” з тимчасово окупованих територій півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

Одна з причин — росіяни не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв, тобто це певні контррозвідувальні заходи.

Окрім цього, це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається примусовий вивіз проукраїнського населення.

Також росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву.

Водночас представник ГУР МО України зауважив, що відведення російських бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксують. На тимчасово окупованих територіях цих двох регіонів зараз зосереджено орієнтовно 152 тисячі особового складу ворожих військ, і всі їхні дії вказують на те, що вони готуються до оборони.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка Херсонської області. Поміж тим, здійснив артобстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.