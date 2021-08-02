Про це спортсмен повідомив в Instagram.
Кінь отримав травму незадовго до фінішу. Незворотність пошкодження змусила ветеринарів приспати тварину.
“З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних зв’язок коліна тут, в Токіо”, – написав Годель.
За підсумками командного триборства швейцарці показали 10-й результат, а в індивідуальних змаганнях Годель та його кінь посіли 14 місце.
Зазначимо, що це перший випадок в історії Олімпіади, коли коня приспали через травму.
- Раніше повідомлялося, що двоє українських спортсменів пробилися до фіналу змагань Олімпійських ігор у своїх дисциплінах.