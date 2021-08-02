На Олімпійських Іграх у Токіо (Японія) вперше довелося приспати коня, який отримав важку травму. Тварина виступала зі швейцарським жокеєм Робіном Годелем.

Про це спортсмен повідомив в Instagram.

Кінь отримав травму незадовго до фінішу. Незворотність пошкодження змусила ветеринарів приспати тварину.

“З важким серцем я повідомляю про передчасну смерть мого дорогого Jet Set через розрив хрестоподібних зв’язок коліна тут, в Токіо”, – написав Годель.

За підсумками командного триборства швейцарці показали 10-й результат, а в індивідуальних змаганнях Годель та його кінь посіли 14 місце.

Зазначимо, що це перший випадок в історії Олімпіади, коли коня приспали через травму.