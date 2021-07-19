На першому в історії України мовному іспиті для чиновників стався збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам.

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Повідомляється, що сьогодні вранці в екзаменаційній системі стався технічний збій.

“Причини збою з’ясовуються. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій”, – йдеться в повідомленні.