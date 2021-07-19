Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.
Повідомляється, що сьогодні вранці в екзаменаційній системі стався технічний збій.
“Причини збою з’ясовуються. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій”, – йдеться в повідомленні.
- Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 16 травня 2019 року був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України”. Важливо відзначити, що в законі йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Українська мова є обов’язковою для чиновників, вищого керівництва країни, народних депутатів і так далі.
- 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.
- Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“.