На першому пленарному засіданні Верховної Ради у 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шпенов "кнопкодавили".

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Так, під час реєстрації народних депутатів нардеп Вадим Новинський натиснув кнопку на своєму місці, а після того натиснув кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній згодом добіг до місця, однак на табло голосування системи “Рада” видно, що кнопку “за” на пульті Магомедова вже натиснули.

У свою чергу, нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе та відсутнього в ту мить колегу Дмитра Шенцева.

Обидва “кнопкодави” члени партії “Опозиційний блок”, яка наразі не представлена у Парламенті, тому і Новинський, і Шпенов є позафракційними.