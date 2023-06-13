Джерело: ДСНС

Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький в етері телемарафону повідомив про суттєве зниження рівня води у підтоплених населених пунктах Херсонщини.

За його словами площа підтоплення скоротилася вдвічі, а рівень води буде падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень.

“31 населений пункт на правому березі та 17 на лівому залишаються підтопленими. Ми маємо доступ до всіх затоплених локацій на правому березі Дніпра. Проте інтенсивність евакуації наразі впала. Разом із тим, наші підрозділи готові допомагати людям переміщатися на більш безпечні території. Місцевою владою розгорнуті пункти для допомоги громадянам. На даний час евакуйовано понад 2700 осіб”, — зазначив Вітовецький.

Він також зауважив, що міжнародна спільнота суттєво допомагає Україні долати наслідки підтоплень, зокрема через Механізм цивільного захисту ЄС. Надходить допомога від європейських країн.