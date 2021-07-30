На півдні Туреччини тривають масштабні лісові пожежі, внаслідок чого кількість загиблих збільшилася до чотирьох.

Про це повідомляє найбільше турецьке інформаційне агентство Anadolu та міжнародне інформагентство Reuters.

Всього в країні зафіксований 41 осередок вогню в різних районах, 31 з яких рятувальникам вже вдалося взяти під контроль.

За останні кілька днів лісові пожежі спалахнули в південних провінціях Мерсін, Османие, Адана, Анталія, Кахраманмараш. Пожежі також відбулися в південно-західній провінції Мугла і центральних провінціях Кіріккале і Кайсері.

#Marmaris’te ormanın kahramanları #YeşilVatan için havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele ediyorlar. pic.twitter.com/dJwTiThsV6 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Десятки сіл, а також деякі готелі були евакуйовані.

Зусилля влади щодо боротьби з 10 пожежами, які поки не вдалося локалізувати, тривають. Наразі з вогнем борються понад 4000 осіб, 35 літаків та 457 транспортних засобів.

Згідно з останніми наявними даними, число людей, які загинули під час пожеж в Анталії, збільшилося до чотирьох.

Поряд з Анталією, Аданом і Мерсіном пожежні самовіддано працюють, щоб взяти під контроль пожежі в інших провінціях.

Efforts continue to bring forest fires under control in Turkey's southpic.twitter.com/3gxDvUh4sL — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 29, 2021

Efforts, both by ground and air, continue to put out forest fires in southern Turkey pic.twitter.com/Ov4RHODhOi — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 30, 2021

Влада заявила, що сильний вітер роздуває пожежі в регіоні і перешкоджає зусиллям по їх гасінню.

Вибір часу для різних лісових пожеж викликав побоювання з приводу підпалів. Директор з комунікацій при президенті Фахреттін Алтун заявив, що для визначення причини пожеж було розпочато розслідування.

“Винні будуть притягнуті до відповідальності за напади, які вони скоїли на нашу природу і ліси, як можна швидше”, – наголосив він.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу у зв’язку з масштабними пожежами.

“Висловив своєму другу – Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час”, – написав Зеленський в своєму Twitter-акаунті.

Висловив своєму другу – Президенту 🇹🇷 @RTErdogan щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. 🇺🇦 надасть 🇹🇷 усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до 🇹🇷. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Наразі даних про постраждалих українців немає, але Міністерство закордонних справ вже розробляє сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації в Туреччині.

“Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе”, – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021

Південне узбережжя Середземного моря Туреччини відоме своєю пекучою літньою спекою, яка часто викликає лісові пожежі. Офіційні особи заявили, що останні пожежі є найбільшими на сьогоднішній день.

Цього літа Туреччина пережила серію стихійних лих, викликаних екстремальними погодними умовами, включаючи раптові повені минулого тижня, що забрали життя шести людей в Чорноморському регіоні.