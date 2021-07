Про це повідомляє найбільше турецьке інформаційне агентство Anadolu та міжнародне інформагентство Reuters.

Всього в країні зафіксований 41 осередок вогню в різних районах, 31 з яких рятувальникам вже вдалося взяти під контроль.

За останні кілька днів лісові пожежі спалахнули в південних провінціях Мерсін, Османие, Адана, Анталія, Кахраманмараш. Пожежі також відбулися в південно-західній провінції Мугла і центральних провінціях Кіріккале і Кайсері.

Десятки сіл, а також деякі готелі були евакуйовані.

Зусилля влади щодо боротьби з 10 пожежами, які поки не вдалося локалізувати, тривають. Наразі з вогнем борються понад 4000 осіб, 35 літаків та 457 транспортних засобів.

Згідно з останніми наявними даними, число людей, які загинули під час пожеж в Анталії, збільшилося до чотирьох.

Поряд з Анталією, Аданом і Мерсіном пожежні самовіддано працюють, щоб взяти під контроль пожежі в інших провінціях.

Efforts continue to bring forest fires under control in Turkey's south pic.twitter.com/3gxDvUh4sL

Efforts, both by ground and air, continue to put out forest fires in southern Turkey pic.twitter.com/Ov4RHODhOi

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 30, 2021