Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як поінформували у рятувальній службі, 29 серпня о 08:30 під час тренувального занурення фахівці рятувально-водолазної станції на центральному міському пляжі Чорноморська на відстані 30 м від берега виявили у воді металевий предмет, схожий на міну.

Фахівці групи піротехнічних робіт та підводного розмінування обласного управління ДСНС, які прибули на виклик, обстежили акваторію й ідентифікували предмет як морську донну міну часів Другої світової війни потужністю 200 кг. Імовірно, її зірвало з якоря та прибило до берега.

Фото: ДСНС

Піротехніки вилучили морську міну з води, завантажили у спецавтомобіль та з дотриманням усіх заходів безпеки, у супроводі поліції транспортували на полігон, де о 18.30 боєприпас був знешкоджений.

До проведення спеціальних робіт залучались 5 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки, зазначили у ДСНС.